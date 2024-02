DF registra mais de 261 mil inscritos no Concurso Unificado

O Distrito Federal registrou 261.591 mil inscritos no Concurso Nacional Público Unificado (CNPU), ficando em terceiro lugar no ranking das unidades da Federação (UFs) com maior número de participantes. De acordo com o balanço, divulgado nesta sexta-feira (16/2) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ao todo foram mais de 2,65 milhões de inscritos em todo o país.

Os estados de São Paulo (288.123 mil) e Rio de Janeiro (274.160 mil) foram as localidades com maior número de inscrições. O número definitivo, no entanto, ainda pode mudar. Isso porque cerca de 1 milhão de candidatos ainda não pagaram a taxa de inscrição.

O prazo para quitar a Guia de Recolhimento da União (GRU) encerra nesta sexta-feira. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$ 60. O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco ou via Pix, com o respectivo QR Code.

Brasília é o local de exercício com mais diversidade de carreiras e órgãos de atuação, entre elas, analista-técnico administrativo no Ministério da Cultura; analista-técnico administrativo e economista no Ministério do Planejamento e Orçamento; tecnologista para o Ministério da Saúde; pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); especialista em regulação de serviços públicos de energia para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); além de oportunidades na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apelidado de Enem dos Concursos, o processo seletivo permite a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com o pagamento de uma única taxa de inscrição.

Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, com base na nota alcançada.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação, por sua vez, começará em 5 de agosto.