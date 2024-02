Marinha abre inscrição para 120 vagas na carreira de aquaviário

YR Yasmin Rajab

Exame está previsto para ser aplicado em 23 de março - (crédito: Divulgação/Marinha do Brasil)

A Marinha do Brasil lançou um novo edital de concurso público para aquaviários, com previsão de matrícula de aprovados ainda em 2024.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 3 de março, no site oficial da Marinha. Para efetivar a candidatura, é necessário pagar a taxa no valor de R$ 8.

São ofertadas 120 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

Marinheiro fluvial de convés nível 3: 30 vagas;



Marinheiro fluvial de máquinas nível 3: 30 vagas;

Moço de convés: 30 vagas; e

Moço de máquinas: 30 vagas.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas de prova de exame de conhecimentos; entrega e verificação de documentos; apresentação de atestados médicos e teste de suficiência física; e matrícula e início dos cursos.

O exame está previsto para ser aplicado em 23 de março, das 10h as 13h. A prova será composta por 40 itens de múltipla escolha, sendo 20 de matemática e 20 de língua portuguesa.



Requisitos

Os candidatos deverão possuir e comprovar a seguinte documentação: