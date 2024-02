Concurso Anac: Cebraspe publica orientações sobre a prova

YR Yasmin Rajab

Agência Nacional de Aviação Civil - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Foram divulgadas as orientações das provas do concurso público da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O documento está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora.

Os candidatos poderão consultar os locais de aplicação das provas a partir de 23 de fevereiro. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

O edital da Anac ofertou 70 oportunidades para a carreira de especialista em regulação de aviação civil, carreira que exige nível superior de formação.



Do total de vagas, 25 são para profissionais em qualquer área de formação com licença de piloto de avião ou helicóptero, 25 para engenheiros e 20 para profissionais de qualquer segmento de formação.

Fazem parte da seleção as etapas de provas objetiva e discursiva, previstas para serem aplicadas em 3 de março de 2024. Os candidatos também serão avaliados por meio de avaliação de títulos. A segunda fase do certame consiste na realização do curso de formação com carga horária de 160 horas.

Os aprovados e nomeados serão lotados nas unidades do Distrito Federal e São Paulo. Os salários iniciais ultrapassam o valor de R$ 16 mil.