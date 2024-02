Concurso da Caixa: presidente justifica prova de inglês

FA Francisco Artur

Presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira falou sobre a cobrança de inglês na prova do concurso público do banco - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A cobrança do idioma inglês nas questões de conhecimentos gerais da prova do concurso público da Caixa Econômica Federal será inédita na história do certame. O presidente do banco, Carlos Antônio Vieira explicou que, diante de um mundo globalizado, é necessário o conhecimento do idioma estrangeiro entre os servidores da Caixa.

"O inglês foi colocado na prova por ser uma língua necessária para a comunicação no mundo moderno. Esse idioma também será usado para a ampliação da nossa capacidade de ser comunicar no mundo dos negócios", explicou o presidente, em entrevista ao jornal Folha Dirigida, nesta quinta-feira (22/2).

O concurso da Caixa teve seu edital publicado nesta quinta, no Diário Oficial da União. O documento mostra editais para a seleção de cargos de nível superior, que são 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, e quatro mil vagas para nível técnico: duas mil para técnico bancário e duas mil para técnico bancário novo.

Além do inglês, a prova — prevista para 26 de maio — contará com conhecimentos gerais como português e noções de estatísticas, de acordo com os editais publicados pela Caixa. As inscrições podem ser feitas entre 29 de fevereiro e 25 de março, no site da Cesgranrio, banca examinadora do certame. O concurso da Caixa tem o valor da inscrição de R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 no caso de nível superior.

Os salários são de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho. Para participar do concurso da Caixa, os candidatos deverão acessar o site da Cesgranrio, preencher o formulário e escolher o cargo, polo/macropolo/UF. A idade de realização das provas estará automaticamente vinculada ao polo/macropolo/UF correspondente.

Benefícios

Além do salário, a Caixa oferece benefícios a quem for aprovado. Veja: