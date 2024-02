Concurso da Caixa: saiba detalhes sobre o certame com 4 mil vagas

CB Correio Braziliense

Prova do concurso vai acontecer ainda no primeiro trimestre de 2024 - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

Em coletiva nesta quarta-feira (21/2), horas após o anúncio de concurso com 4 mil vagas, o presidente da da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, deu mais detalhes sobre o certame. O edital será publicado na edição de quinta-feira (22/2) do Diário Oficial da União (DOU).

Carlos Vieira ainda afirmou que a prova vai ocorrer ainda no primeiro trimestre de 2024 e a convocação deve até o fim do ano. A banca responsável pelas provas é a Fundação Cesgranrio, mesma organizadora do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

De acordo com Vieira, a abertura de vagas faz parte de estratégia para “construção e inauguração de unidades da Caixa em áreas que são pouco assistidas do ponto de vista bancário”. Dessa forma, a seleção vai contar com 4 mil vagas distribuídas entre as regiões.

“Algumas regiões do país precisam de mais [funcionários] e outras precisam menos”, destacou o presidente. “Nós também vamos estimular com esse concurso que a Caixa ocupe parte do território que é desassistido por bancos.”

Modernização

Vieira destacou ainda abertura de vagas para tecnologia da informação. Dentro das 4 mil oportunidades, 2 mil devem ser para Técnico Bancário Novo (TBN), ou, como anunciado pelo gestor, “técnico bancário de carreira recorrente”, e outras 2 mil para Técnico Bancário Novo (TBN) que devem aderir aos cargos voltados para a tecnologia.

O salário inicial dos aprovados é de R$ 3.762. Segundo o presidente, a remuneração é composta de uma parte fixa e outra variável, com participação do empregado nos resultados, e pode chegar a R$ 6 mil.

Além do concurso de nível técnico, está prevista a abertura de edital com 28 vagas, incluindo cadastro de reserva, para médicos do trabalho e 22 vagas, incluindo cadastro de reserva, para engenheiros de segurança do trabalho. Remuneração inicial dos cargos deve ser de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Concursos

Em 2024, são esperados 65.099 vagas em concursos públicos. O número é a somatória das oportunidades autorizadas ainda em 2023 (14.529 vagas) e as previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024 (50.570 cargos). O ano já começou com o lançamento do edital do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), com mais de 6 mil vagas em 21 órgãos.