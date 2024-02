YR Yasmin Rajab

Procuradoria-Geral do DF prorroga prazo de validade do último concurso - (crédito: PGDF/Divulgação)

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) prorrogou o prazo de validade do último concurso público por mais dois anos, a contar deste sábado (24/2). A informação foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (23/2).

O concurso foi realizado em 2019, ofertando 100 vagas para os cargos de analista jurídico e técnico jurídico, da carreira de apoio às atividades jurídicas.

Diversas especialidades foram contempladas, incluindo: administração, desenvolvimento de sistemas, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo, psicologia, apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação



Os candidatos foram avaliados por meio das etapas de provas objetivas, para todos os cargos, e prova discursiva, somente para os cargos de analista jurídico.

Em janeiro, três procuradores foram empossados na PGDF. O edital para a carreira foi publicado em 2022, ofertando 65 vagas de preenchimento imediato para procuradores. Do quantitativo, 32 eram de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda.