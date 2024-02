Concurso Caixa tem 844 vagas abertas para o Distrito Federal

YR Yasmin Rajab

Caixa está com 844 vagas abertas para o Distrito Federal - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Das 4.050 vagas ofertadas no concurso público da Caixa Econômica Federal, 844 são para o Distrito Federal. O edital foi publicado nesta quarta-feira (22/2), no Diário Oficial da União (DOU), após meses de espera.

As oportunidades são distribuídas entre as carreiras de técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação, ambas de nível médio. Também foram contemplados os cargos de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior.

Confira a distribuição de vagas para o DF:

Técnico bancário novo (nível médio): 69 vagas para Brasília e 19 vagas para o Entorno;

Técnico bancário novo - tecnologia da informação (nível médio): 752 vagas;

Médico do trabalho (nível superior): 2 vagas;

Engenheiro de segurança do trabalho (nível superior): 2 vagas.

O salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho.

As inscrições custam R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 para nível superior e podem ser feitas no site da Cesgranrio, banca examinadora do certame, entre 29 de fevereiro e 25 de março. As provas ocorrem em 26 de maio.