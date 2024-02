Concurso Unificado: número final de inscritos é de 2,1 milhões

YR Yasmin Rajab

Coletiva do Ministério da Gestão - (crédito: Yasmin Rajab/ CB/D.APress)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) contabilizou um total de 2, milhões de inscrições. O número foi divulgado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (23/2).



O quantitativo final foi divulgado após a compensação de todos os pagamentos da taxa de inscrição. Desse número, 1,5 milhão foram de pagantes e outros 600 mil candidatos foram isentos da taxa de inscrição.

A estatística fez com o que o Concurso Unificado se tornasse o maior processo seletivo para preenchimento de vagas na administração pública da história.

Foram isentos da taxa de inscrição estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de inscritos no CadastroÚnico para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

As inscrições foram abertas em 19 de janeiro e encerradas em 9 de fevereiro. Os candidatos puderam se inscrever na página oficial do certame, usando a conta Gov.br.

Ao todo, o CPNU oferta 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação.

Os exames estão previstos para serem aplicados em 5 de maio, em mais de 220 municípios do país.