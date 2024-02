Concurso Unificado: bloco temático de nível intermediário é o mais concorrido

YR Yasmin Rajab

Coletiva do Ministério da Gestão - (crédito: Yasmin Rajab/ CB/D.APress)

O último bloco do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), destinado a vagas de nível médio, é o mais concorrido da seleção, com 701 mil inscritos. O bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública, com 1.748 vagas, ficou em segundo lugar.



Confira a distribuição de inscritos por bloco temático:

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 121.838 inscritos;

Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação: 77.943 inscritos;

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas: 102.922 inscritos;

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor: 336.284 inscritos;

Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 300.766 inscritos;

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação: 74.283 inscritos;

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública: 429.370 inscritos;

Bloco 8 - Nível Intermediário: 701.029.

O Concurso Unificado contabilizou mais de 2,1 milhões de inscritos, se tornando o maior processo seletivo para preenchimento de vagas na administração pública da história.

Ao todo, o CPNU oferta 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação.

Os exames estão previstos para serem aplicados em 5 de maio, em mais de 220 municípios do país.