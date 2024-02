Concurso Unificado: confira os cargos mais cobiçados pelos inscritos

RP Raphael Pati

Com a divulgação dos resultados referentes à inscrição para o Concurso Nacional Unificado (CNU), também conhecido como "Enem dos concursos", o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) também revelou quais foram os cargos mais procurados. Ao todo, mais de 2,1 milhões de brasileiros se inscreveram para o certame, que será realizado em 5 de maio em todo o país.

Com 323.350 inscritos, o cargo de Técnico em Indigenismo pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) foi o que apresentou a maior procura. A função é de nível médio. Na sequência, aparece o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas na Região Nordeste, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também de nível médio, com 316.543 inscritos.

Em seguida, figuram os cargos de Auditor Fiscal do Trabalho pelo MTE (315.899), de Analista Técnico-Administrativo pela Advocacia-Geral da União (AGU) (297.114) e de Analista Técnico-Administrativo pelo MGI (288.859).

1. Técnico em Indigenismo (Funai) - Nível Médio (323.350 inscritos)

2. Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Região Nordeste) (IBGE) - Nível Medio (316.543 inscritos)

3. Auditor Fiscal do Trabalho (MTE) - Auditoria e Fiscalização (315.899)

4. Analista Técnico-Administrativo (AGU) - Graduação em qualquer área do conhecimento (297.114)

5. Analista Técnico-Administrativo (MGI) - Graduação em qualquer área do conhecimento (288.859)

6. Analista Administrativo (INCRA) - Graduação em qualquer área do conhecimento (286.236)

7. Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (INCRA) - Graduação em qualquer área do conhecimento (272.201)

8. Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Região Sudeste) (IBGE) - Nível Médio (268.889)

9. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (MGI) - Graduação em qualquer área do conhecimento (246.241)

10. Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI) - Graduação em qualquer área do conhecimento (243.138)

11. Analista Administrativo (Previc) - Graduação em qualquer área do conhecimento (230.545)

12. Analista Técnico-Administrativo (MJSP) - Graduação em qualquer área do conhecimento (221.750)

13. Analista Técnico-Administrativo (MPO) - Graduação em qualquer área do conhecimento (219.974)

14. Analista Técnico-Administrativo (MDIC) - Graduação em qualquer área do conhecimento (218.879)

15. Analista Técnico de Políticas Sociais (MGI) - Graduação em qualquer área do conhecimento (217.057)

16. Analista Técnico-Administrativo (MINC) - Graduação em qualquer área do conhecimento (215.360)

17. Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Região Norte) (IBGE) - Nível Médio (208.287)

18. Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Região Centro-Oeste) (IBGE) - Nível Médio (202.896)

19. Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais (INEP) - Graduação em qualquer área do conhecimento (196.006)

20. Analista em Ciência e Tecnologia (Mapa) - Graduação em qualquer área do conhecimento (192.295)

Ao todo, o CPNU oferta 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação.

