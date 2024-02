Saúde do DF abre inscrições para processo seletivo para médicos

YR Yasmin Rajab

Com organização da própria Secretaria, o edital oferta 200 vagas para a formação de cadastro reserva - (crédito: Reprodução/Freepik)

Estão abertas as inscrições do processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) destinado a contratação temporária de 200 médicos, na carreira de médico generalista.

Os candidatos poderão se inscrever até 3 de março, por meio do site do Instituto AOCP. No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário e anexar a documentação original comprobatória dos requisitos mínimos exigidos para a função. O resultado preliminar será divulgado em 8 de março e a convocação está prevista para 28 de março com início dos trabalhos para 8 de abril.

Com organização da própria Secretaria, o edital oferta 200 vagas para a formação de cadastro reserva. A escala de trabalho é de 20 horas semanais e os aprovados receberão salário de R$ 10.046,97 (sendo R$ 7.041,95 de vencimento básico + R$ 1.660,83 de gratificação de incentivo ao serviço temporário de médico + R$ 704,19 adicional de insalubridade + R$ 640 de auxílio alimentação).

Os candidatos serão avaliados por meio dos títulos e experiência profissional. O tempo de exercício profissional valerá um ponto para cada ano de trabalho, sendo 30 o total máximo de pontos. A classificação final será o somatório dos pontos da avaliação de títulos e avaliação de experiência profissional informado pelo candidato no ato da inscrição.



Serão considerados como comprovante de experiência os seguintes documentos: Carteira de Trabalho (original e cópia da CTPS) ou outros documentos válidos (portarias, declaração da unidade de saúde e cópia de contrato de trabalho), acompanhados de certidão de tempo de exercício ou declaração de tempo de serviço emitida pelo empregador com informações sobre as atividades desempenhadas (original e cópia), em papel timbrado e assinado pelo empregador e/ou responsável da empresa.

Requisitos e atribuições

Para tomar posse na carreira, os candidatos precisarão apresentar diploma de conclusão de curso de graduação em medicina devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) com jurisdição na unidade da Federação do Distrito Federal.

Os aprovados desempenharão as seguintes atribuições: planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas ao atendimento a pacientes, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/ou cirúrgica; realizar atividades técnico administrativas que se fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas de treinamento; e executar outras atividades de interesse da área.