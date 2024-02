Concurso Câmara dos Deputados: resultado das discursivas é publicado

YR Yasmin Rajab

A Câmara dos Deputados publicou o resultado preliminar das provas discursivas do concurso público para a carreira de analista legislativo, na especialidade técnica legislativa. O documento está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Foram aprovados 42 candidatos (sendo três pessoas com deficiência e seis candidatos negros). Segundo o documento, a menor nota foi 21 pontos, e a maior 33.

O exame é de caráter eliminatório e classificatório e consistiu em uma dissertação de conhecimentos específicos, podendo ser respondida em até 30 linhas, totalizando 35 pontos.

A discursiva foi manuscrita, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Na avaliação, foram considerados o conteúdo e a precisão das respostas, o grau de conhecimento do tema e a fluência e a coerência da exposição, assim como o domínio da modalidade escrita culta da língua portuguesa.

A FGV também publicou o espelho de correção. O período para interpor com recurso contra o resultado já está aberto. Os candidatos poderão enviar o recurso até as 12h de 4 de março.

Ao todo, o certame ofertou 749 oportunidades, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro reserva. As vagas foram para analista legislativo, distribuídas entre várias especialidades.

Além das provas objetivas e discursivas, os candidatos também passaram pela prova de títulos, no caso dos concorrentes para as vagas de consultores e médicos.



Os exames foram aplicados em todas as capitais do país, enquanto as demais fases do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, ocorreram apenas em Brasília.