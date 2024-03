Concurso Caixa: veja quatro motivos para fazer o certame

FA Francisco Artur

Concurso da Caixa tem inscrições abertas até 25 de março. As provas, serão aplicadas em 26 de maio em todo o Brasil - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

A abertura das inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal — um dos mais esperados do ano — levanta o questionamento: por que devo participar do certame, se posso concorrer a outras oportunidades? Diante disso, o Correio, com a participação do curso Central de Concursos, listou quatro motivos para o concurseiro ter fé e fazer o concurso da Caixa.

Ensino médio

Com inscrições abertas até 25 de março, o concurso da Caixa tem 4 mil vagas — do total de 4.050 — para candidatos de nível médio. Ou seja, trabalhar no banco estatal não exige formação técnica ou experiência profissional nas áreas de tecnologia da informação ou na especialidade de atendimento comercial.

Essa flexibilidade no critério para seleção de vagas abre portas, inclusive, para que jovens que estejam concluindo o antigo 2º grau ou sejam recém-ingressos em universidades possam concorrer e terem a chance de conquistar o primeiro emprego.

Remuneração e benefícios



O aprovado para o cargo de técnico bancário, no concurso da Caixa, terá salários iniciais de R$ 5.658,83. Esse valor será composto de R$ 3.762 de salário, R$ 1.060,84 de auxílio refeição/alimentação e R$ 835,99 de auxílio cesta-alimentação. As provas do certame da Caixa serão em 26 de maio.

Além desta remuneração total, todos os funcionário da Caixa contam com plano de saúde, plano de previdência complementar, vale-transporte, auxilio-creche (R$ 630,42), possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Carga horária



A carga horária de trabalho do funcionário da Caixa Econômica é de 30 horas semanais e não de 40 horas como ocorre na maior parte dos órgãos e empresas públicas. Isso significa que, na prática, o servidor cumprirá uma jornada de seis horas diárias.

Qualificação

Funcionários da Caixa terão chances de ascender profissionalmente no banco, mesmo que comecem a carreira com a ocupação em cargos iniciais. Há diversos exemplos de gerentes e supervisores da instituição que começaram de baixo e conquistaram posições de maior peso no banco.

Para ter essa ascensão, é preciso se esforçar, demonstrar competência e se capacitar por meio dos diversos cursos oferecidos pela Universidade Corporativa da Caixa. Diante desta possibilidade, é possível dizer que a Caixa é o concurso certo àquele profissional que deseja ser bem remunerado, trabalhar 6 horas por dia e ainda ter a oportunidade de se desenvolver profissionalmente.