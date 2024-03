UFMG abre concurso com vagas na carreira de magistério superior

YR Yasmin Rajab

As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas em até 60 dias a partir da publicação do edital - (crédito: UFMG/Divulgação)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicou um edital de concurso público para provimento de vagas na carreira de magistério superior, para lotação no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina.

O documento, publicado nesta terça-feira (12/3) no Diário Oficial da União (DOU), oferta duas vagas de ampla concorrência. Os aprovados receberão o salário de R$ 9.019,09, composto pelo vencimento básico de R$ 3.412,63, e pela retribuição por titulação de R$ 5.606,46.

As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas em até 60 dias a partir da publicação do edital. Para se candidatar, basta responder o formulário disponível na página do certame, clicando aqui. A taxa custa R$ 215,99.



Os candidatos serão avaliados por julgamento de títulos, apresentação de seminário e arguição de memorial. O seminário será uma apresentação de um projeto de pesquisa que será avaliado segundo domínio do conteúdo proposto, capacidade de elaboração de projeto de pesquisa em psiquiatria e didática na apresentação.

Entre as atribuições da carreira estão: atividades pertinentes à pesquisa, ensino no nível superior e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem; à produção do conhecimento; à ampliação e transmissão do saber e da cultura; e atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição.