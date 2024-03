TSE Unificado: Tribunal publica vídeo descontraído sobre edital; veja

YR Yasmin Rajab

O edital do TSE Unificado deve sair em breve - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

Diante da expectativa do lançamento do edital do TSE Unificado, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma publicação nas redes sociais que aumenta a expectativa sobre o certame. O vídeo descontraído, divulgado nesta segunda-feira (11/3), fala sobre as características de cada região do Brasil.

A postagem mostra um mapa do país, com olhos e boca representando cada região. O foco é abordar sobre as vantagens de concorrer às vagas que serão ofertadas no certame. "Praticamente todos os estados do país vão participar do grande concurso da Justiça Eleitoral", diz um trecho da legenda.



"Essa é a sua grande chance de conseguir aquela tão sonhada vaga e contribuir diariamente com a democracia brasileira. Não vai ficar de fora, né? Edital em breve, continue a sua preparação", diz o restante da mensagem.



Ainda não foi divulgada a data do lançamento do edital, no entanto, o momento pode estar próximo. Na última semana, os sites dos TREs de Sergipe e de Pernambuco criaram as páginas do concurso unificado.

O futuro concurso ofertará vagas para as carreiras de técnico e analista judiciário, ambas de nível superior. Os salários iniciais serão de até R$ 13 mil mais benefícios.