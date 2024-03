Câmara dos Deputados: locais de prova estão disponíveis para consulta

YR Yasmin Rajab

Os candidatos do concurso público da Câmara dos Deputados, para a carreira de consultoria, já podem consultar os locais de prova. Os exames para a carreira serão reaplicados neste domingo (17/3), das 13h as 17h.

Para conferir os locais, os participantes devem acessar a página do certame, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

As provas foram aplicadas em 3 de dezembro, mas precisaram ser reaplicadas. "Constatou-se que os malotes das provas aplicadas no turno da manhã em formato ampliado, para candidatos com baixa acuidade visual, continham o caderno da prova objetiva de conhecimentos específicos, que seria aplicada no período da tarde", diz um trecho do comunicado publicado na época.



Ao todo, o concurso da Câmara dos Deputados oferta 749 oportunidades, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro reserva.

As vagas são para analista legislativo, distribuídas entre diversas especialidades. Além das provas objetivas e discursivas, os candidatos também passarão pela prova de títulos, no caso dos concorrentes para as vagas de consultores e médicos.