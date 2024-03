TCU: Secretária responde se mais aprovados no concurso serão chamados

RP Raphael Pati

Ana Paula Sampaio foi a convidada do CB.Poder desta quarta-feira (13/3) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O último concurso público para o Tribunal de Contas da União (TCU) ocorreu há quase três anos, mas ainda está em vigor. Há, portanto, a possibilidade de novas chamadas de concurseiros que passaram no exame mas não tomaram posse nos cargos. Em 2023, a Corte de contas admitiu quase 150 novos auditores-fiscais que passaram no certame.

Em entrevista ao CB.Poder - programa do Correio em parceria com a TV Brasília - a secretária-geral de Controle Externo do tribunal, Ana Paula Sampaio, ressaltou, em entrevista a Samanta Sallum e Denise Rothenburg, que sempre haverá espaço para novos auditores no TCU, mas que é preciso lidar com a escassez de recursos de forma “bastante estratégica”.

Ao afirmar que não há previsão para o lançamento de um novo concurso ainda neste ano, Ana Paula Sampaio reforçou que a possibilidade de chamar novos auditores em 2024 ainda está em processo de análise pela Corte. "Ainda não foi batido o martelo em relação a essa decisão”, frisou.

Apesar de não haver data para o próximo concurso, a Lei Orçamentária Anual (LOA), sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano passado, prevê 163 novas vagas para o TCU em 2024. Desse total, 139 seriam destinadas à nomeação de candidatos já aprovados em concurso para o tribunal, além de outras 24 novas vagas.

