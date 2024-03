YR Yasmin Rajab

Até o momento, mais de 810 mil pessoas se inscreveram - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

A Caixa Econômica Federal informou, no início desta semana, que mais de 810 mil pessoas já se inscreveram no concurso. Desse número, mais de 238 mil participantes tiveram o pedido de isenção de taxa aceito.

Entre as carreiras ofertadas, a mais concorrida é a de técnico bancário novo, com mais de 731 mil inscritos. O certame contempla outras três carreiras. Confira abaixo a quantidade de inscritos por vaga até o momento:

Cargo Quantidade de inscritos Técnico bancário novo 731 mil inscritos Técnico bancário novo — tecnologia da informação 74 mil inscritos Engenheiro de segurança do trabalho 5,2 mil inscritos Médico do trabalho 500 inscritos

Vale ressaltar que as inscrições do concurso da Caixa estão abertas e podem ser feitas até 25 de março, por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. As taxas custam R$ 50 para nível médio e R$ 65 para nível superior.

O edital da Caixa oferece 4.050 vagas. As vagas de técnico são de ensino médio, enquanto a de médico e engenheiro exigem nível superior de formação.



O salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho.

Além dos salários, a Caixa oferece diversos benefícios, incluindo: auxílio-alimentação, auxílio-cesta; auxílio 13ª cesta alimentação; auxílio creche/babá; oportunidades de ascensão e desenvolvimento profissional; acesso a planos de saúde e outros.