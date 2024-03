CB Correio Braziliense

As oportunidades são para cargos de nível médio e superior, com salários iniciais de R$ 3.749,70 a R$ 9.126,73 - (crédito: Google Maps/Reprodução/Agência Brasil)

O concurso da Casa da Moeda teve os gabaritos preliminares, da prova realizada no domingo (17/3), divulgados. As respostas das provas podem ser conferidas no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. Candidatos que discordem do gabarito podem pedir a interposição de recursos até hoje. Esse processo deve ser feito no site da Cesgranrio.

O concurso da Casa da Moeda ofereceu 68 vagas para candidatos com nível médio e com ensino superior. O gabarito da prova de nível médio (confira) e de nível superior (confira). Das chances ofertadas, 54 para provimento imediato e 14 para formação de cadastro de reserva.