YR Yasmin Rajab

Lula também destacou o trabalho da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - (crédito: Reprodução/TV Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o governo ainda não conseguiu suprir todas as demandas de concursos públicos. A declaração foi feita nesta segunda-feira (18/3), durante uma reunião ministerial.

"Nós não conseguimos, ainda, suprir todas as demandas de concursos para vencermos o obstáculo de muita gente que se aposentou ou que está perto de se aposentar", disse o presidente.

Lula também destacou o trabalho da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. "A Esther tem trabalhado na tentativa de abrir a possibilidade de fazer os concursos que todo mundo necessita."



O chefe do Executivo ressaltou que muitos ministérios estavam com desafagem de servidores em decorrência do governo anterior, citando o exemplo do Ministério da Cultura.