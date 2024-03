Saúde do DF prorroga prazos de validade de três concursos de 2018

YR Yasmin Rajab

Editais dos certames foram publicados em março de 2018 - (crédito: LUIS TAJES)

A Secretaria de Saúde do Distrito federal prorrogou o prazo de três concursos públicos realizados em 2018. Com isso, as seleções só vencerão em abril. As retificações foram publicadas no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (20/3).



O concurso para o cargo técnico em saúde da carreira assistência pública a Saúde do Distrito Federal foi prorrogado até 15 de abril. O edital foi publicado em 2018 com 20 vagas.



O concurso para especialista em saúde, da carreira de assistência pública a saúde, realizado em 2018, também foi prorrogado para a mesma data.

Organizado pelo Iades, o edital ofertou 72 chances para 11 especialidades da carreira de especialista em saúde.

Também foi prorrogado o prazo de validade do concurso público para enfermeiro da família e comunidade. Com a mudança, o certame irá vencer em 23 de abril.

O edital ofertou 30 vagas para a carreira de enfermeiro, destinado a duas especialidades: enfermeiro obstetra (20 vagas) e enfermeiro da família (10 vagas).