YR Yasmin Rajab

A previsão é de que sejam ofertadas 762 vagas, sendo 300 de preenchimento imediato e 462 para formação de cadastro reserva - (crédito: Divulgação)

O Ministério da Saúde definiu o Instituto AOCP como a banca organizadora do novo processo seletivo simplificado do órgão. O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira (21/3).

A previsão é de que sejam ofertadas 762 vagas, sendo 300 de preenchimento imediato e 462 para formação de cadastro reserva. As chances serão de preenchimento temporário.

O Ministério da Saúde também abriu um processo seletivo para preenchimento de vagas na área da saúde para o Rio de Janeiro. O certame oferta 1.889 oportunidades, sendo 479 de preenchimento imediato e 1.410 para formação de cadastro de reserva.



As contratações terão o prazo contratual de até seis meses, podendo ocorrer prorrogações previstas em lei. Foram contempladas diversas áreas da medicina, enfermagem, técnico em enfermagem e gestão e apoio.

Os aprovados e nomeados na seleção poderão receber até R$ 11 mil, a depender da carreira escolhida. As inscrições já foram finalizadas.