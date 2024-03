Secretaria de Economia publica resultado final do concurso para auditores

YR Yasmin Rajab

A homologação do certame foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (27/3) - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal publicou o resultado final do concurso público para auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas. Os nomes dos candidatos aprovados foram publicados no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (27/3).

Fica homologado o certame para as áreas de vigilância sanitária; obras, edificações e urbanismo; transporte; e controle ambiental. Já o resultado para atividades econômicas e urbanas será publicado posteriormente.

O edital foi publicado em 2022, ofertando 770 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro reserva. Organizado pelo Iades, o certame contou com as etapas de prova objetiva, prova discursiva e curso de formação profissional.



Para tomar posse nas carreiras, é necessário ter concluído curso de nível superior nas áreas relacionadas. A remuneração inicial chega ao valor de R$ 9.361,95.

Divisão das vagas

Auditor de atividades urbanas:

Área de especialização: vigilância sanitária

Vagas imediatas: 74

Formação de cadastro reserva: 156

Total: 230

Auditor fiscal de atividades urbanas:

Áreas de especialização: obras, edificações e urbanismo; atividades econômicas e urbanas; transporte; e controle ambiental

Vagas imediatas: 40

Formação de cadastro reserva: 500

Total: 540