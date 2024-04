Concurso Unificado: 80% dos inscritos têm entre 20 e 44 anos

YR Yasmin Rajab

O maior interesse no certame parte de pessoas entre 25 e 34 anos (821.523 candidatos) - (crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil )

Cerca de 80% dos candidatos inscritos no Concurso Nacional Unificado têm entre 20 e 44 anos. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), na pirâmide etária, essa faixa de idade corresponde a 38,72% da população brasileira.

O maior interesse no concurso parte de pessoas que têm entre 25 e 34 anos (821.523 candidatos), representando 38,3% do total de inscritos (2.144.397). O número corresponde a 15,24% do total da população do Brasil, conforme o Censo 2022.

Dentro desse grupo, as mulheres são maioria, contabilizando 462.377 inscrições (56,3%), contra 359.146 homens inscritos (43,7%).



O segundo maior grupo de inscritos é composto por pessoas entre 35 e 44 anos: 556.948 candidatos, ou seja, 26% do total. Em terceiro lugar está a fatia de participantes que tem entre 20 e 24 anos, com 342.988 candidatos (16% do total).

Em seguida, candidatos da faixa entre 45 e 59 anos aparecem no quarto grupo com maiores candidatos, representando 13,8% das inscrições (296.359). Confira todos os grupos divididos por faixa etária:

15-19 anos: adolescência – 4,8%

20-24 anos: jovem adulto – 16%

25-34 anos: adulto inicial – 38,3%



35-44 anos: adulto de meia-idade – 26%

45-59 anos: pré-aposentadoria – 13,8%

60-69 anos: idoso jovem / terceira idade – 1,1%

70-79 anos: idoso – 0,042%

80 anos ou mais: idoso avançado – 0,001%

Ao todo, o CPNU oferta 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação. Os exames serão realizados no dia 5 de maio, em mais de 220 municípios do país.