YR Yasmin Rajab

Certame oferta 480 oportunidades, com salários de R$ 10 mil. Especialista dá dicas de como iniciar os estudos - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) publicou edital de concurso público com 480 vagas (120 imediatas e 360 para cadastro reserva). Essa é mais uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público na capital federal.

O certame oferece oportunidades de nível médio/técnico e superior em várias áreas de atuação. Um ponto que chama atenção é o salário, que pode ultrapassar R$ 10 mil, dependendo do cargo. Eduardo Cambuy, professor do Gran Cursos Online, considera o certame uma "excelente oportunidade".

"A pessoa que tiver uma boa visão de concurso e quiser começar bem, com uma carreira legal, com a remuneração legal, pode muito bem fazer a Novacap e se surpreender", afirma. De acordo com o especialista, os cargos foram bem distribuídos no edital e o salário é atrativo, além de apresentar alguns benefícios, como auxílio creche e auxílio alimentação.

Nos estudos, Cambuy sugere começar aos poucos e aumentar o ritmo conforme a rotina permitir. "Se você tem 3 ou 4 horas para estudar, que você consiga primeiramente estudar as 3 horas, 4 horas, para depois tentar fazer 4 horas e depois 5. Muitas pessoas não conseguem estudar 2 horas e já estão querendo estudar 5 ou 6 horas, e isso vai causando uma fadiga, estresse, cansaço emocional e físico também."



O especialista alerta que a constância é mais importante que a intensidade, e o principal é progredir aos poucos e indica que o candidato deve ter atenção ao conteúdo básico, pois pode ser reaproveitado em outros concursos. "Quando a gente estuda para o Distrito Federal, a parte de conhecimento básico tende a ser recorrente; é o caso da parte de legislação, informática, conhecimentos relacionados aos direitos das mulheres e leis orgânicas, por exemplo."

Outra dica do professor é identificar o conteúdo de maior destaque para a área escolhida e fazer simulados. "O grande segredo da aprovação é ter familiaridade com as questões. Fazer muitas questões ajuda a memorizar e melhorar ainda mais o material de resumo. As questões e os resumos fortalecem a revisão e a lembrar o conteúdo", explica.

Caso o aluno tenha mais tempo para se dedicar aos estudos, o especialista explica que é o candidato deve priorizar os conhecimentos específicos e depois focar no básico. "Se tiver um pouco mais de tempo, um pouco mais de prioridade e tiver condições de ficar competitivo, aí sim vale a pena pesar o estudo de conhecimentos específicos e depois partir para os básicos", finaliza.



Inscrições

As inscrições da Novacap serão abertas em 17 de abril e poderão ser feitas até 20 de maio, no site do Instituto Quadrix. Os candidatos passarão pelas etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior.