YR Yasmin Rajab

Há vagas de níveis médio, técnico e superior. Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, previstas para serem aplicadas em 2 de junho - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) abriu um novo concurso público para o preenchimento de 10 vagas de níveis médio, técnico e superior. Os salários chegam a mais de R$ 10 mil.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 13 de maio, por meio do site do Instituto IBFC, banca organizadora. Confira as vagas e os salários:

Oficial de manutenção jr. R$ 2.757,28 Oficial de manutenção - eletricista jr. R$ 2.891,15 Oficial de manutenção - serralheiro jr. R$ 2.891,15 Inspetor manutenção de veículos jr. R$ 3.315,38 Técnico em segurança do trabalho jr. R$ 4.345,59 Técnico em manutenção eletroeletrônica jr. R$ 4.401,50 Assistente social jr. R$ 5.552,25 Analista de comunicação jr. – criação R$ 6.656,50 Analista de recursos humanos jr. – treinamento R$ 6.656,50 Médico do trabalho jr. R$ 10.587,45

Além dos salários, os aprovados receberão alguns benefícios, como auxílio-refeição no valor de R$ 1.295, auxílio-alimentação de R$ 730 e auxílio-creche.

Os candidatos passarão por provas objetivas, previstas para serem aplicadas em 2 de junho. O exame será composto por 40 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática.



Também serão realizadas as fases de teste de aptidão física, para oficial de manutenção júnior, e provas práticas, para oficial de manutenção eletricista júnior, oficial de manutenção serralheiro júnior e inspetor de manutenção de veículos júnior.