CNU terá atendimento especial a mais de 50 mil candidatos

Com provas previstas para o dia 5 de maio, o Concurso Nacional Unificado (CNU) contará com atendimento especial para 54.219 candidatos, que no momento da inscrição, informaram ao Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI) estarem sob alguma condição de deficiência, autismo, gestação ou amamentação.

Ao todo, o Concurso Nacional Unificado será aplicado em 228 cidades brasileiras. As solicitações encaminhadas por ao MGI consistem no fornecimento de mesa e cadeira separada, leitura labial, mesa para cadeiras de rodas, apoio para perna e pé e tempo adicional para a conclusão das provas. O atendimento às condições especiais passou por processo de análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

O concurso será aplicado pela Fundação Cesgranrio, a banca organizadora. Entre as pessoas que solicitaram acompanhamento no dia da prova, o Ministério da Gestão identificou 1.551 pedidos de gestantes, sendo que em alguns casos a gestação está associada a outra condição de necessidade especial.

Foram identificados também 7.035 solicitações de atendimento especial relacionados a autismo (alguns dos registros correlacionados também com a situação de gestante, de lactante ou outras condições). Entre as principais solicitações estão auxílio para leitura/transcrição, tempo adicional, sala de fácil acesso, mesa e cadeiras separadas.

Oo CPNU vão atender também outras condições apontadas pelos candidatos, como deficiência intelectual, déficit de atenção, discalculia, afasia, entre outros. Dos 54.219 candidatos, 47.093 (86,8%) contarão com mecanismos de apoio e auxílio.