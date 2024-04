Concursos da Caixa podem ocorrer com "prazo mais próximo", diz presidente

YR Yasmin Rajab

A Caixa não realizava concurso há 10 anos - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os próximos concursos da Caixa ocorrerão em um prazo mais próximo do que os anteriores, afirmou o presidente da instituição, Carlos Antônio Vieira, durante uma entrevista ao Valor Econômico. De acordo com ele, o certame que será realizado em maio ajudará a suprir a carência de servidores nas áreas de tecnologia da informação e negócios.

"A gente não estabeleceu uma regra definitiva, porque isso é muito da dinâmica da própria empresa, do mercado, de crescimento do mercado, geração de oportunidades. Então dependendo das circunstâncias, pode ser em um prazo muito mais próximo desse do que foi no passado", disse Carlos Antônio após ser questionado sobre a periodicidade dos concursos.

A Caixa não realizava concursos há 10 anos. A atual seleção tem como objetivo preencher 4.050 vagas nas áreas de técnico bancário novo, técnico bancário novo - tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.



Vieira ressalta que o concurso da Caixa é uma ótima oportunidade, pois oferece um ótimo salário inicial e vários benefícios. "Além da carreira da Caixa ser de rápida progressão dependendo da sua disposição para se tornar um executivo da empresa", acrescenta.

Os aprovados receberão salários de R$ 3.762 para técnico; R$ 11.186 para médico do trabalho; e R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho. Entre os benefícios, estão: auxílio-alimentação; auxílio-cesta; auxílio 13ª cesta alimentação; auxílio creche/babá; oportunidades de ascensão e desenvolvimento profissional; e acesso a planos de saúde.