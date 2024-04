Concurso TJAL tem edital publicado com 20 vagas e salários de R$ 3 mil

FA Francisco Artur

A taxa de inscrição é de R$ 90. Segundo o edital, as provas objetivas serão eliminatórias e devem ser aplicadas no dia 14 de julho de 2024 - (crédito: Reprodução/TJ Alagoas)

Um edital para um concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) foi publicado para preencher 20 vagas imediatas no cargo de técnico judiciário. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo. Os salários inicias são de R$ 3.006,69. Interessados em participar da seleção devem se inscrever entre a próxima segunda-feira (15/4) e 14 de maio, por meio do site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 90. Segundo o edital, as provas objetivas serão eliminatórias e devem ser aplicadas no dia 14 de julho de 2024. A avaliação vai consistir em 60 questões de múltipla escolha. Temas como língua portuguesa, legislação específica de Alagoas e conhecimentos em áreas do direito serão cobrados.