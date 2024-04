Concurso Unificado: locais de provas estarão disponíveis em 25 de abril

YR Yasmin Rajab

O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível no site do concurso, na plataforma Gov.br - (crédito: Reprodução/Freepik)

Candidatos que farão a prova do Concurso Unificado poderão consultar o local a partir de 25 de abril. A informação foi dada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, durante entrevista ao Bom dia, ministra, nesta quinta-feira (11/4).

O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível no site do concurso, na plataforma Gov.br. O documento comprova a regularidade da inscrição do candidato que pagou a taxa. Ao acessá-lo, o participante poderá conferir o endereço e o número da sala onde será aplicado o exame, o horário de abertura e fechamento dos portões.

"É importante que as pessoas não deixem para a última hora para ver isso, para que elas possam saber onde vão fazer a prova. Se elas ainda não conhecem o local, a gente recomenda que vá antes para conhecer, ver como é que chega, quanto tempo demora de casa", aconselhou a ministra.

A Fundação Cesgranrio, banca organizadora, prestará atendimento aos candidatos entre 25 de abril e 4 de maio, tirando dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas ou tratamento diferenciado durante a aplicação das avaliações, entre outros.



"O mais importante é chegar cedo para não ter aquela cena de Indiana Jones e ter que se jogar embaixo do portão", complementa. Durante a entrevista, Dweck ainda brincou sobre o show da cantora Madonna, que está marcado para 4 de maio, véspera do dia do exame.

"Ninguém pode mudar o local de prova que escolheu inicialmente. Por conta do show da Madonna, tem gente querendo fazer a prova no Rio. Quem não escolheu o Rio não vai poder trocar pra fazer a prova, infelizmente. Então tem que fazer no local que escolheu", explicou.