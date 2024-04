TRE-SE lança página dedicada a concurso unificado da Justiça Eleitoral

FA Francisco Artur

TRE-SE - (crédito: Divulgação/TRE-SE)

A expectativa para a realização do concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) continua. Enquanto a corte não publica o edital, é hora de ficar ligado em sinalizações dadas por tribunais regionais eleitorais (TREs). Uma secção que manifestou interesse em participar do certame unificado foi o TRE de Sergipe, que lançou uma página dedicada à futura seleção. Confira aqui.

A nova página do TRE sergipano agrupa informações sobre o certame unificado. No site, interessados na futura seleção vão encontrar, quando o edital for publicado, detalhes sobre cargos, número de vagas, requisitos e futuras atualizações.

O TRE de Sergipe solicitou o preenchimento nos seguintes cargos e especialidades por meio do concurso unificado da Justiça Eleitoral:

técnico judiciário - área Administrativa;



técnico judiciário - policial judicial;



técnico judiciário - área de apoio especializado - Operação de Computadores;



analista judiciário - área administrativa;



analista judiciário - área judiciária;



analista judiciário - área de apoio especializado - Contabilidade;



analista judiciário - área de apoio especializado - Análise de Sistemas;



analista judiciário - área de apoio especializado - Odontologia;



analista judiciário - área de apoio especializado - Medicina - Especialização em Psiquiatria; e



analista judiciário - área de apoio especializado - Engenharia.



A expectativa do TSE é que o o concurso possa suprir vagas nos tribunais regionais de todas as unidades da federação.