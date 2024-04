Secretaria de Saúde do DF convoca médicos para contrato temporário

FA Francisco Artur

Os candidatos convocados terão de apresentar diploma de conclusão de curso em medicina devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no CRM - (crédito: Online Marketing/Unsplash)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) convocou médicos generalistas para assinatura de contrato temporário. O anúncio e os nomes dos candidatos chamados foram publicados no Diário Oficial do DF desta terça-feira (16/4). A convocação se refere a um processo seletivo anunciado em fevereiro deste ano que ofertou 200 vagas temporárias para cadastro de reserva, conforme o edital. Veja aqui.

O certame foi organizado pela própria SES-DF. A escala de trabalho para os médicos convocados nesta terça é de 20 horas semanais e os profissionais receberão salário de R$ 10.046,97 (sendo R$ 7.041,95 de vencimento básico + R$ 1.660,83 de gratificação de incentivo ao serviço temporário de médico + R$ 704,19 adicional de insalubridade + R$ 640 de auxílio alimentação).

Orientações

Para tomar posse, os candidatos convocados terão de apresentar diploma de conclusão de curso de graduação em medicina devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) com jurisdição na unidade da Federação do Distrito Federal.

Os aprovados desempenharão as atribuições de planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas ao atendimento a pacientes, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/ou cirúrgica; realizar atividades técnico administrativas que se fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas de treinamento; e executar outras atividades de interesse da área.