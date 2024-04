Nomeação de 220 aprovados no concurso do MEC é aprovada

YR Yasmin Rajab

Nomeados são da carreira de técnico em assuntos educacionais, de nível superior - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foi autorizada a nomeação de 220 candidatos aprovados no concurso público do Ministério da Educação (MEC). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (17/4).

Os nomeados são da carreira de técnico em assuntos educacionais, de nível superior. Entre as vagas do certame, 165 são para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros.

Os salários da carreira são de R$ 6.255, para uma carga horária de 40 horas semanais.



Os candidatos foram avaliados por provas objetivas, composta por 120 questões, e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados vão desempenhar as atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.