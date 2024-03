Concurso Petrobras: locais de prova estarão disponíveis na sexta

YR Yasmin Rajab

Participantes poderão consultar o local de realização dos exames por meio do site do Cebraspe, banca organizadora - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) publicou informações sobre as provas do concurso público da Petrobras. O documento, disponível na página do certame, contém instruções para o dia da prova e o link para acessar os locais de aplicação.

Os participantes poderão consultar o local de realização dos exames a partir desta sexta-feira (15/3), no site do Cebraspe. As provas estão marcadas para ocorrer em 24 de março, com início às 14h. A duração será de 4 horas.

Os candidatos deverão comparecer levando caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e o documento de identidade original. Serão eliminados aqueles que forem surpreendidos portando:



Aparelhos eletrônicos, tais como: wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3 player, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e borracha;

Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, etc.;

Qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas. etc.).

Sobre o concurso

O certame da Petrobras oferta 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, para diversos cargos de nível técnico. A remuneração inicial mínima é de R$ 5.878,82.

Os participantes serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As vagas são destinadas a Pernambuco e cidades das regiões Sudeste e Sul, sendo elas: Betim (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro, Santos (SP), São José dos Campos (SP), Vitória, Araucária (PR), Canoas (RS) e Ipojuca (PE).