Concurso Unificado: Polícia Militar do DF fará escolta das provas

YR Yasmin Rajab

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prepara um esquema especial para garantir a segurança e a aplicação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será realizado neste domingo (5/5), em 228 municípios do país.



A corporação iniciará a operação nas primeiras horas de domingo, acompanhando a chegada, distribuição e recolhimento das provas na capital federal. A PMDF fará a escolta nos deslocamentos dos veículos que carregarão as provas para as rotas de distribuição em 257 locais de realização.



Os policiais também garantirão a segurança no entorno das instituições onde os exames serão aplicados. No fim da prova, a PM reforçará o policiamento ostensivo nas proximidades dos locais de prova. O recolhimento das provas e gabaritos está previsto para o fim do exame e ocorrerá até as 21h, de acordo com o cronograma de cada escola.



A operação contará com a atuação de efetivos do Complexo Administrativo, Comandos de Policiamento Regionais, Comando de Policiamento Especializado (CPESP), Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) e Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME).

Sobre o Concurso Unificado



O Concurso Unificado será realizado neste domingo (5/5) em 228 municípios do país. No Distrito Federal, o exame ocorrerá em 264 locais e 6.330 salas. Para conferir o local de prova, os candidatos podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento está disponível na página do certame.

Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR. No documento consta o número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Mesmo não sendo obrigatório, o MGI orienta a levar o cartão no dia da prova.



O Concurso Unificado oferta mais de 6,4 mil vagas para diversas áreas de atuação. Há chances de níveis médio e superior, distribuídas entre os 21 órgãos da Administração Pública Federal.