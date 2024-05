Concurso Unificado: MGI mantém aplicação das provas no dia 5 de maio

PG Pedro Grigori

Candidato fazendo prova de concurso público - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite desta quinta-feira (2/ 5), que a data da aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será mantida no domingo (5/5) em todo o país.

Em nota, a pasta informou que o governo federal envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes. “Quaisquer atualizações serão informadas pelos canais oficiais do Ministério”, informou.



Durante o dia, servidores do MGI analisaram a possibilidade de adiar a aplicação do certame. Dos 96.592 mil inscritos para a prova no Rio Grande do Sul, mais de 9 mil indicaram Santa Maria para realizar o exame, uma das principais cidades afetadas pelas fortes chuvas. Toda a região em volta do município foi atingida pelo temporal, que provocou também bloqueios de muitas estradas.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que chegou a 29 o número de mortes devido às fortes chuvas que assolam o estado. Há ainda 60 desaparecidos, que estão sendo procurados por equipes de resgate.