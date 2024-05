Concurso CVM: edital com 109 vagas para nível médio é solicitado

FA Francisco Artur

Um concurso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com 139 vagas para nível médio pode estar próximo. O presidente da autarquia, João Pedro Nascimento, solicitou a realização do certame para o Ministério da Fazenda. O pedido de um edital foi enviado ao ministro Fernando Haddad, em carta divulgada no Diário Oficial da União de terça-feira (30/4).

O pedido para o concurso de nível médio da CVM ocorreu em meio à realização do certame para nível superior da autarquia, que selecionará 60 candidatos neste ano. A seleção de candidatos de ensino superior será feita no dia 26 de maio. A banca será de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas.

Na carta enviada ao Ministério da Fazenda, o presidente da CVM argumenta ser "urgente" a contratação de novos servidores para compor o quadro da autarquia em 2025. Como justificativa, foi citada a "grave desproporcionalidade entre o atual quantitativo de pessoal e as ações necessárias para a manutenção da capacidade institucional da CVM na regulação de um mercado a cada dia mais complexo e em constante crescimento."