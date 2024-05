Concurso do Inmetro: provas marcadas para domingo são adiadas

RF Roberto Fonseca

Fiscalização do Inmetro: concurso público para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - (crédito: Inmetro/Divulgação)

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) adiou as provas objetivas do concurso público para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e Analista Executivo em Metrologia e Qualidade. As provas, originalmente agendadas o próximo domingo (12/5) suspensas em virtude da situação de calamidade pública decretada no Rio Grande do Sul, estado que seria uma das localidades de realização dos exames.

Na sexta-feira passada (3/5), o governo federal adiou, para uma data ainda indefinida, o Concurso Nacional Unificado, que seria realizado ontem.

A decisão do adiamento, tomada em conjunto com a banca examinadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), se baseia na impossibilidade de garantir a aplicação das provas em Porto Alegre, neste momento. A calamidade pública, causada por chuvas intensas, comprometeu a infraestrutura e a logística necessárias para a realização dos exames, priorizando a segurança e o bem-estar dos candidatos e da equipe envolvida.

Novas datas serão comunicadas em breve

"O Inmetro, ciente dos transtornos causados pelo adiamento, se solidariza com todos os candidatos e reafirma seu compromisso com a transparência e a lisura do processo seletivo. As novas datas para a aplicação das provas objetivas serão definidas o mais breve possível e amplamente divulgadas, tanto no site do Inmetro quanto no site do Idecan", diz a nota oficial divulgada pelo órgão.

Informações atualizadas

Para acompanhar as últimas informações sobre o concurso, os candidatos podem consultar os seguintes canais:

Site do Inmetro: https://www.gov.br/inmetro/pt-br

Site do Idecan: https://concurso.idecan.org.br/