FA Francisco Artur

O anúncio da data de consulta dos locais de prova do concurso do Banco Central foi divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira (7/5) - (crédito: Reprodução/Unsplash)

Candidatos que concorrerão a cargos de analista do Banco Central do Brasil (BSB) poderão checar, nesta sexta-feira (10/5), os locais de aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso do órgão — previsto para ocorrer em 19 de maio. Para conferir onde realizar o teste, o candidato deverá acessar a página da Cebraspe, banca organizadora da seleção do BCB.

O Correio entrou em contato com o Banco Central para saber se as provas seriam aplicadas em Porto Alegre e se serão mantidas, mesmo com as enchentes que assolam a capital e todo o Rio Grande do Sul. A matéria será atualizada com a resposta.

O anúncio da data de consulta dos locais de prova do concurso do Banco Central foi divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira (7/5). As provas objetivas e discursivas terão duração de 3 horas e 30 minutos. Os portões serão fechados às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF).

A recomendação é candidato comparecer ao local designado para a aplicação das provas com antecedência mínima de uma hora do horário. O candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, utilizar equipamentos como aparelhos eletrônicos, tais como tecnologias vestíveis, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, óculos escuros, protetor auricular, lápis e boné.