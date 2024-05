Concurso Caixa: provas são mantidas para candidatos que não são do RS

YR Yasmin Rajab

Exames serão aplicados em 26 de maio. Aos candidatos do Rio Grande do Sul, o concurso está adiado - (crédito: Divulgação)

A Caixa Econômica Federal decidiu manter as provas do concurso público aos candidatos de todo o país, com exceção daqueles que moram no Rio Grande do Sul. As provas serão aplicadas em 26 de maio. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16/5), junto com outras orientações sobre o certame.

Os participantes que não estão concorrendo para vagas da UF/Macropolo do Rio Grande do Sul, mas que optaram por realizar as provas no estado, deverão alterar a cidade de prova para outro local ou alterar a opção de UF/macropolo para o RS, mas realizar a prova em outra data. A solicitação pode ser feita entre 16 e 19 de maio.

Caso os candidatos não possam prestar o concurso, poderão solicitar a devolução do valor da taxa, entre o mesmo período.

Aqueles que concorrem ao cargo de técnico bancário novo - tecnologia da informação da UF/Macropolo do RS, mas que optaram no ato da inscrição por realizar suas provas em outra UF, terão as provas adiadas, sendo facultado apenas a alteração do local de realização da prova, somente quando divulgada nova data.

Candidatos pedem por adiamento em todo o país

Os inscritos no concurso público da Caixa Econômica Federal organizam um abaixo-assinado para solicitar o adiamento das provas em todo o país por conta da calamidade pública vivida no Rio Grande do Sul.

A ideia de adiamento geral do certame vai de encontro ao posicionamento do banco, que adiou a realização da seleção apenas no Rio Grande do Sul. Diante disso, os organizadores do abaixo-assinado afirmam ser uma questão de "justiça e equidade" uma possível decisão de adiamento total do certame.

MPF questionou adiamento apenas no RS

Na última sexta-feira (10/5), o Ministério Público Federal (MPF) questionou a decisão da Caixa de adiar o concurso apenas em municípios gaúchos. A entidade enviou um ofício ao banco solicitando justificativca sobre a medida.

O objetivo do comunicado foi averiguar se a prorrogação do certame somente no RS afetará a isonomia entre os candidatos, já que os outros estados farão as avaliações normalmente no dia 26 de maio. Mais de 1,2 milhão de candidatos de todo o país se inscreveram para o concurso com mais de 4 mil vagas.