Concurso Caixa: mais de 400 candidatos do RS pedem mudanças

YR Yasmin Rajab

Segundo a Caixa, houve 439 manifestações realizadas pelos participantes no período entre 17 e 19 de maio - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mais de 400 candidatos do concurso público da Caixa Econômica Federal que moram no Rio Grande do Sul se manifestaram após a remarcação das provas no estado. O adiamento ocorreu por conta do estado de calamidade pública, após as fortes chuvas que atingiram a região.

Segundo a Caixa, houve 439 manifestações realizadas pelos participantes no período entre 17 e 19 de maio, após a retificação dos editais, sendo que:

290 realizarão a prova em data futura, com opção em UF/macropolo RS;

80 alteraram cidade de prova e realizarão as provas em 26 de maio;

69 registraram solicitação de devolução do valor pago a título de inscrição.

Para o restante do país, a prova está mantida. Os inscritos no concurso chegaram a organizar um abaixo-assinado para solicitar o adiamento das provas em todo o país por conta do estado de calamidade pública vivida no Rio Grande do Sul.