Concurso Ibama: órgão solicita preenchimento de 2.201 vagas

Há previsão de novos concursos para a área ambiental! O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI) a realização de um certame para o preenchimento de 2.201 vagas.

A solicitação ocorreu após o órgão realizar estudos internos para embasar o pedido de nova seleção. Diante dessa análise, o Ibama constatou ser necessário o preenchimento de 1.498 cargos de analista ambiental e 703 cargos de analista administrativo.

As carreiras são destinadas a candidatos de nível superior. A demanda pela realização de um novo concurso prevê que a seleção seja feita no ano que vem.

Além do Ibama, o órgão ambiental Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) solicitou o preenchimento de vagas para 1.105 vagas.

Segundo o pedido do ICMBio, serão 534 oportunidades para analistas ambientais e 571 vagas para analistas administrativos. As remunerações iniciais dos cargos são de mais de R$ 10 mil, incluindo gratificações. A solicitação prevê ingresso de servidores em todos os estados. Os pedidos para os concursos públicos do Ibama e ICMBio ainda não tiveram autorização do MGI.