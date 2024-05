Concurso da Polícia Penal RJ é autorizado com oferta de 300 vagas

Como somente 300 vagas foram autorizadas, é possível que as demais possam ser preenchidas ao longo da validade, por meio do cadastro de reserva - (crédito: Secretaria de Justiça do Piauí)

Um novo concurso para a Polícia Penal do Rio de Janeiro com a oferta de 300 vagas foi oficialmente autorizado pelo governador Cláudio Castro (PL). O aval do titular do Executivo carioca foi dado nesta quarta-feira (29/5), em edição extra do Diário Oficial do RJ. Confira a publicação aqui.

As oportunidades serão para os cargos de inspetor de polícia penal, cuja lotação será nas unidades da própria Secretaria de Estado do Rio de Janeiro de Administração Penitenciária. A autorização já era aguardada e pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Rio de Janeiro (SindSistema).

Como somente 300 vagas foram autorizadas, é possível que as demais possam ser preenchidas ao longo da validade, por meio do cadastro de reserva.