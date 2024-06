Confira quais concursos vão abrir inscrições em junho

YR Yasmin Rajab

É importante que os concurseiros fiquem atentos e anotem as datas para não perder o prazo final - (crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil )

O mês de junho começou trazendo novas oportunidades para quem sonha em ingressar no serviço público do país. Concursos destinados a diversas áreas de atuação abrirão as inscrições neste mês. Por isso, é importante que os concurseiros fiquem atentos e anotem as datas para não perder o prazo final. Confira alguns certames que abrirão as inscrições em junho:

TSE Unificado

O edital do TSE Unificado foi publicado no último dia 29. O certame oferta 395 vagas, sendo 126 para cargos de analista judiciário e 269 para cargos de técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva. Os candidatos poderão se inscrever no período entre 4 de junho a 18 de julho, no site do Cebraspe.

Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura está com um processo seletivo aberto para a contratação temporária de 99 servidores. As vagas são de nível superior e os aprovados receberão salários de até R$ 6 mil. Os interessados poderão se candidatar no período entre 10 a 30 de junho, no próprio site do órgão.

Ministério da Gestão

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu seleção para servidores de nível médio e superior. As atividades serão no setor de Central de Compras. As inscrições estão abertas até 3 de junho. Podem participar candidatos que já trabalham no serviço público. Para se inscrever, é preciso acessar a plataforma de gestão de pessoas do governo federal.

Prefeitura de Paraguaçu (MG)

A Prefeitura de Paraguaçu, em Minas Gerais, abriu um concurso público para provimento de duas vagas na área de educação: uma para agente de desenvolvimento infantil e outra para professor. As inscrições serão realizadas em 3 de junho, presencialmente, na Secretaria de Educação e Cultura, localizada na Rua Marcos Souza Dias, nº 172 - Centro, nos seguintes horários: 8h para agente de desenvolvimento infantil e 8h20 para professor.

Prefeitura de Ceres (GO)

A Prefeitura de Ceres, município localizado em Goiás, abriu um novo concurso público com 21 vagas de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições poderão ser feitas entre 3 a 6 de junho, por meio do site Perfas Concursos.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE)

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, município de Pernambuco, publicou novos editais de concursos públicos que, somados, ofertam 1.592 vagas para diversas áreas de atuação, sendo a maior parte para a área de educação (1.460 vagas). As inscrições serão abertas em 10 de junho e poderão ser realizadas até 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) publicou um edital para preencher 32 vagas nas áreas de ensino básico, técnico e tecnológico. Os interessados em participar da seleção podem se inscrever, entre os dias 11 de junho e 09 de julho, pelo site da banca da seleção, o Instituto Verbena.

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) lançou edital de novo concurso público para escrevente técnico judiciário. Ao todo, são ofertadas 572 vagas. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo. As inscrições serão abertas em 3 de junho e poderão ser realizadas até 12 de julho, pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora.

Universidade Federal do Piauí

A Universidade Federal do Piauí lançou edital de concurso público com cinco vagas para técnico de tecnologia da informação e técnico em assuntos educacionais. As inscrições poderão ser feitas a partir de 3 de junho até 8 de julho, na página da seleção.