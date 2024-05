Concurso PRF e PF: Ministério pede abertura de 7.681 vagas

YR Yasmin Rajab

No caso da PRF, há um concurso em andamento para o cargo de policial rodoviário, com validade prorrogada até 21 de dezembro de 2025 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) solicitou a abertura de novos concursos públicos da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. O pedido foi enviado através de ofício ao Ministério da Gestão e da Inovação em Segurança Pública (MGI).

Ao todo, o pedido pede a abertura de 7.681 vagas. Para a PRF, são 5.137 vagas, sendo 4.902 para policial rodoviário federal e 235 para agente administrativo.

Para a PF, são 2.544 vagas, sendo 1.810 divididas entre agente de polícia (1.115), escrivão de polícia (364), delegado (261), perito criminal (57) e papiloscopista (13). As 734 vagas restantes são para provimento do plano especial de cargos.

No caso da PRF, há um concurso em andamento para o cargo de policial rodoviário, com validade prorrogada até 21 de dezembro de 2025. Segundo a corporação, ainda existem cerca de 959 candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas previsto.

A PRF solicitou ao MJSP autorização para provimento adicional de 473 cargos, para nomeação a partir de janeiro do próximo ano.

A realização do novo concurso depende da aprovação da proposta de ampliação do quadro legal de cargos da PRF de 13.098 para 18 mil.

"A recomposição e ampliação do efetivo policial e de apoio administrativo são demandas históricas da Polícia Rodoviária Federal e essenciais para proporcionar segurança pública de qualidade para sociedade brasileira", informou a corporação ao Correio.