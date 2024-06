Concurso Correios: presidente estima oferta de até 3,2 mil vagas

YR Yasmin Rajab

Durante uma entrevista ao programa Perspectivas, do SBT, nesta quinta-feira (6/6), o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, deu detalhes importantes sobre o novo concurso da empresa, previsto para ser lançado nos próximos meses.

De acordo com ele, a defasagem nos Correios é de aproximadamente 4 a 5 mil pessoas. No entanto, a previsão é de que o novo concurso oferte cerca de 3 mil a 3,2 mil vagas. "Nesse concurso abriremos algo em torno de 3 mil vagas, ou um pouco mais, até 3.200 vagas, algo nesse sentido, para que seja o pontapé para que a gente inicie essa fase de mudanças e de fortalecimento da empresa no ponto de vista de pessoal", informou.

A maioria das vagas serão para cargos de nível operacional. Mas, de acordo com Fabiano, carreiras de nível superior também serão contempladas, como advogado, arquiteto e engenheiro.

A produção do certame está em andamento e agora está na fase de contratação da banca. Os aprovados e nomeados no concurso devem ser nomeados até dezembro deste ano.