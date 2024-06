Concurso Inmetro: data das provas e quantidade de vagas são alteradas

YR Yasmin Rajab

Os exames serão aplicados em 1º de setembro - (crédito: Freepik/Reprodução)

O concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sofreu algumas alterações. A retificação do edital, publicada nesta segunda-feira (10/6), no Diário Oficial da União (DOU), modificou a quantidade de vagas e definiu uma nova data das provas.

O certame oferta 100 vagas de preenchimento imediato, divididas entre os cargos de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade. O edital também altera a quantidade máxima de aprovados no concurso, que passa a ser 300.

Cargo Vagas imediatas Quantidade máxima de aprovados Analista executivo em metrologia e qualidade 40 120 Pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade 60 180 Total 100 300

Outra grande mudança do certame foi a remarcação do dia das provas. Os exames serão aplicados em 1º de setembro. Confira o calendário completo: