IBGE abre processo seletivo de consultores para trabalhar em projeto

YR Yasmin Rajab

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 14 de junho - (crédito: Reprodução)

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo processo seletivo para contratação de consultoria técnica para atuação no Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica, fruto de uma parceria do Instituto com a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

O edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (10/6), oferta 15 oportunidades para preenchimento no Maranhão, Rio de Janeiro e para trabalho remoto.

O projeto tem como objetivo a modernização da produção estatística e geocientífica a partir do aprimoramento do Censo Demográfico 2022, que já teve a etapa de coleta concluída. O programa também pretende aprimorar as demais pesquisas e levantamentos do IBGE. Nesse sentido, há duas principais frentes de trabalho:

Desenvolvimento de soluções inovadoras no âmbito de parcerias interinstitucionais, capacitação de pessoal, estratégias de campo, gestão da coleta, comunicação e publicidade para ampliação da cobertura do Censo Demográfico, com consequente estabelecimento de benchmark para as pesquisas do IBGE; e

Modernização dos processos de produção estatística e geocientífica, a fim de aprimorar a produção de informações de qualidade por meio da realização de parcerias, incorporação de novas competências, integração com novas bases de dados e registros administrativos, adoção de novas técnicas de produção e aperfeiçoamento de sistemas e da execução dos processos norteados pelos modelos genéricos de produção estatística e geocientífica.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 14 de junho. Os participantes deverão preencher um formulário e anexar o currículo. Clique aqui e acesse.