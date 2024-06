UERJ abre dois concursos para cargos de professor adjunto

CB Correio Braziliense

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Uerj)

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) lançou editais de dois concursos públicos para o provimento de duas vagas para professor adjunto. As oportunidades são para as áreas de arqueologia com ênfase em arqueologia da Antiguidade (veja aqui) e arqueologia com ênfase em arqueologia do Brasil antigo (acesse aqui).

As vagas são destinadas aos candidatos que possuam o título de doutor na respectiva área de atuação. Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de 40 horas e receberão remuneração de R$ 6.581,01. As inscrições poderão ser realizadas a partir de 30 de junho até as 23h59 de 29 de julho.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Prossim e pagar uma taxa de R$ 329,05. A solicitação de isenção deste valor poderá ser feita até 19 de julho. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova escrita, prevista para 19 de agosto. Também haverá a prova de aula, prevista para o dia 23 de agosto e o julgamento de títulos e trabalhos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.