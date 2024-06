Ministra Esther Dweck anuncia que novos concursos serão autorizados este ano

FA Francisco Artur

Esther Dweck discursa no Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do Sipec - (crédito: Reprodução/Youtube Ministério da Gestão e Inovação)

Atenção, concurseiros! A ministra Esther Dweck, da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), anunciou, nesta quarta-feira (19/6), que novos editais de concurso público do governo federal devem ser publicados ainda neste ano.

Leia também: Esther Dweck reafirma previsão de um novo Concurso Unificado para 2026

"A gente já teve autorizações de concursos públicos ano passado. Este ano, a gente vai ter novas autorizações também. Então, essa retomada contínua de novas autorizações de concursos, ou de provimento adicional de concursos existentes, é algo que a gente pretende manter de forma permanente", disse a ministra, durante o Encontro Nacional de Gestão de Pessoas, organizado pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).

Leia também: Governo confirma novas autorizações de concursos federais para 2024

Sobre a promoção de concursos de forma "permanente", a ministra justificou ser mais importante a entrada regular de servidores ao longo do tempo. "É muito mais interessante para o estado ter entradas contínuas de servidores do que ter concursos com grandes entradas a cada 10 anos", exemplificou Esther Dweck.

Confira o evento sobre Gestão de Pessoas: